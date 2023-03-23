Сексолог назвала две самые большие проблемы женщин в постели

Сексолог Кокс назвала беспокойство о внешности самой большой проблемой женщин в сексе

Британский сексолог Трэйси Кокс назвала две самые большие проблемы женщин в постели и подсказала способы их преодолеть. Свои рекомендации она дала в авторской колонке для издания Daily Mail.

Кокс уверена, что первое, о чем женщинам надо перестать переживать во время интимной близости, — это внешность. Она сослалась на масштабное исследование, выявившее связь между образом тела и сексуальной удовлетворенностью. Ученые обнаружили, что каждая десятая женщина испытывает беспокойство из-за обвисшей груди, лишнего веса или неидеальной фигуры. Это, в свою очередь, негативно сказывается на ее возбуждении, желании, частоте оргазмов и половых контактов.

Сексолог подчеркнула, если женщина стыдится своего тела и считает его уродливым, у нее начинает формироваться протест против того, чтобы на него кто-то смотрел или прикасался к нему. Только принятие себя со всеми недостатками, раскрепощение и внутренняя свобода позволят улучшить качество интимной жизни. Кокс посоветовала женщинам чаще заниматься сексом, сильнее вовлекаться в любовную игру, не бояться проявлять инициативу и обязательно рассказывать партнеру о своих желаниях и потребностях.

В качестве еще одной распространенной проблемы сексолог назвала излишнее беспокойство женщин об оргазмах. Однако, по ее мнению, достижение кульминации во время интимной близости — не конечная цель, а лишь «десерт в конце хорошего ужина».

Оргазмы случаются, когда мы счастливы, расслаблены, находимся в нужном месте и не чувствуем никакого давления. Такие идеальные обстоятельства случаются не так часто, и все же мы продолжаем корить себя за то, что не испытываем взрывных оргазмов регулярно, по требованию Трэйси Кокс Сексолог

По мнению Кокс, вместо того чтобы превращать оргазм в самоцель, гораздо важнее наслаждаться удовольствием в процессе интимной близости. При этом, если очень хочется достичь кульминации в сексе, всегда можно воспользоваться вибратором как частью любовной игры, добавила специалистка.

Ранее психолог-сексолог Светлана Фаст назвала неочевидную причину проблем с сексом у мужчин и женщин. К серьезным проблемам в интимной жизни, в том числе к развитию психогенного расстройства сексуального поведения, приводит хронический стресс, уверена она.