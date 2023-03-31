В России оценили влияние японских санкций на стройотрасль

Глава НОСТРОЙ Глушков: японские санкции не повлияют на стройотрасль в России

Решение Японии прекратить ввоз стройтехники в Россию не скажется на стройке в стране. Влияние японских санкций на отрасль оценил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает РИА Новости.

По словам Глушкова, специализированная техника из Японии используется на российских стройках в минимальном количестве. «Большая часть была произведена на территории Китая по суббрендам или ввезена в Россию до санкций, либо куплена из других стран как б/у. Несмотря на сложную ситуацию со стройтехникой в РФ, думаю, что эти санкции не окажут серьезного влияния на отрасль», — пояснил глава объединения.

Ранее Министерство экономики Япония опубликовало список товаров, которые будет нельзя экспортировать в Россию, включая гидравлические экскаваторы и бульдозеры, а также сталь, алюминий и изделия из них. Запрет вступит в силу 7 апреля.

28 февраля Япония ввела санкции против 143 физических и юридических лиц из России. Под санкции попали частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», Росбанк, Росстандарт, Росэлектроника, а также физический институт имени П.Н. Лебедева и ряд институтов РАН. В отношении 21 юридического лица вводится запрет на экспорт.