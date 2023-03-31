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20:18, 31 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили на 13 лет за изнасилование и убийство школьницы в 2002 году

В Хакасии осудили на 13 лет мужчину, изнасиловавшего и убившего школьницу в 2002 году

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Хакасии суд приговорил к 13 годам лишения свободы 44-летнего местного жителя за изнасилование и убийство 15-летней девочки, совершенное 21 год назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту к части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера») Уголовного кодекса РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить один миллион рублей компенсации морального вреда.

По данным ведомства, вечером 8 февраля 2002 года пьяный фигурант подкараулил у школы в поселке Копьево знакомую и предложил проводить ее до дома. Школьница отказалась, тогда мужчина напал на потерпевшую, оттащил к проселочной дороге, надругался над ней и убил. На следующий день обнаружили тело погибшей.

В 2022 году следователям удалось установить личность преступника, его задержали.

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Екатерина Власова
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