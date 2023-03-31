В Москве стало больше одного вида «вторички»

«Агентство инвестиций в недвижимость Москвы»: предложение студий выросло на 12,5 процента

В марте 2023 года объем предложения квартир-студий на вторичном рынке недвижимости вырос на 12,56 процента, или на 339 лотов, относительно января того же года. О том, что в столице стало больше одного вида «вторички», «Ленте.ру» сообщили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

В общей сложности в марте в городе продается 3036 готовых квартир-студий. Что касается их стоимости, то средний показатель среди наиболее доступных вариантов в Москве достиг отметки в 2,6 миллиона рублей, что на 2,19 процента, или 50 тысяч рублей, выше, чем в первом месяце текущего года. При этом объект стоимостью ниже двух миллионов рублей был обнаружен лишь в одном округе столицы — Юго-Западном. В январе таких локаций было три.

За период с января по март квартиры-студии на вторичном рынке подорожали в Северном, Северо-Западном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Троицком административных округах Москвы. Самая большая положительная динамика наблюдалась в ТАО — с начала года минимальная стоимость студии там увеличилась на 1,25 миллиона рублей, до 2,95 миллиона рублей. Напротив, сильнее всего цены на такое жилье упали в Северо-Восточном и Зеленоградском административных округах — снижение минимальных показателей там составило по 390 тысяч рублей в каждом.

«Сейчас просто купить любую квартиру под сдачу — вариант рискованный. Всегда нужно понимать причины того, почему эта квартира будет сдаваться. Например, в Москве хорошо сдаются студии у рынков даже при относительно плохой транспортной доступности. Обычно снимают такие объекты все те, кому не нужна регистрация», — пояснил генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

При выборе студии на цокольном этаже под сдачу эксперт посоветовал обратить внимание на наличие окна, вентиляции, коммуникаций, отдельного входа (во избежание конфликтов с соседями), а также на материал стен между помещениями — они должны быть сделаны из пеноблоков, а не из гипсокартона. Наконец, Летенков отметил, что зачастую собственники подобных помещений на цокольных этажах не занимаются оформлением объекта недвижимости в качестве обособленного — однако если покупателя это не смущает, то, по его мнению, такая ситуация не является критичной. «Сегодня арендная ставка на студии на цоколе разнится от 15 до 25 тыс. рублей в месяц. При этом годовая доходность по таким объектам может различаться от четырех до 20 процентов годовых», — подытожил специалист.

Ранее эксперты компании «КТС Проект» пришли к выводу, что на первичном рынке Москвы стало больше двухкомнатных квартир. По их данным, в новостройках комфорт- и бизнес-класса доля «двушек» составляет 31,52 и 39,6 процента от общего объема предложения соответственно.