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09:33, 31 марта 2023Моя страна

В Татарстане осенью пройдет фестиваль китайского кино

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо: фестиваль китайского кино пройдет в Казани осенью

Фото: Krists Luhaers / Unsplash

Фестиваль китайского кино пройдет в Татарстане этой осенью. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Рассказывая о предстоящем мероприятии дипломат отметил, что на фестивале, который будет проходить в Казани, можно будет увидеть современные китайские фильмы. Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры о месте проведения мероприятия.

«Пока мы не определились с кинотеатром, ведем переговоры», — пояснил он, отметив, что консульство также обсуждает с российской стороной проведение гастролей одного из китайских театров. По словам Сян Бо, гастроли запланированы на лето и осень 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Красноярске захотели поставить первую рок-оперу по роману Пушкина.

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Варвара Кошечкина
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