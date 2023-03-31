В Татарстане осенью пройдет фестиваль китайского кино

Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо: фестиваль китайского кино пройдет в Казани осенью

Фестиваль китайского кино пройдет в Татарстане этой осенью. Об этом в беседе с ИА «Татар-информ» сообщил генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

Рассказывая о предстоящем мероприятии дипломат отметил, что на фестивале, который будет проходить в Казани, можно будет увидеть современные китайские фильмы. Собеседник агентства добавил, что в настоящий момент ведутся переговоры о месте проведения мероприятия.

«Пока мы не определились с кинотеатром, ведем переговоры», — пояснил он, отметив, что консульство также обсуждает с российской стороной проведение гастролей одного из китайских театров. По словам Сян Бо, гастроли запланированы на лето и осень 2023 года.

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