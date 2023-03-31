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16:22, 31 марта 2023Путешествия

Названо число застрявших и бедствующих в Таиланде россиян и украинцев

The Thaiger: около семи тысяч россиян и украинцев застряли и бедствуют в Таиланде

Фото: Teera Noisakran / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Около 7000 релокантов из России и Украины находятся в Таиланде и бедствуют там. Число застрявших в популярной курортной стране россиян и украинцев назвали в The Thaiger.

Отмечается, что большая часть релокантов в настоящее время находится на острове Пхукет. В основном они испытывают финансовые проблемы. К примеру, уехавшие из России в Таиланд граждане не могут снимать наличные в местных банкоматах или использовать свои кредитные карты из-за антироссийских санкций.

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«Некоторые прибегают к использованию платежной системы Western Union или криптовалюты для получения наличных, однако и эти варианты с каждым днем становятся все менее жизнеспособными», — пояснили в издании.

При этом представители тайского бизнеса поддерживают оказавшихся в затруднительном положении иностранцев. Руководство местных гостиниц, отелей и хостелов предлагает россиянам и украинцам номера для длительного проживания со скидкой и даже бесплатные койки в общежитиях, когда у них заканчиваются средства.

Ранее в марте сообщалось, что россияне останутся без длинного безвиза в Таиланде. Кабинет министров азиатской страны до сих пор не продлил действие постановления о 45-дневном безвизовом режиме пребывания для туристов из 64 стран, срок которого истекает 31 марта.

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Фариза Бацазова
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