Названо число застрявших и бедствующих в Таиланде россиян и украинцев

The Thaiger: около семи тысяч россиян и украинцев застряли и бедствуют в Таиланде

Около 7000 релокантов из России и Украины находятся в Таиланде и бедствуют там. Число застрявших в популярной курортной стране россиян и украинцев назвали в The Thaiger.

Отмечается, что большая часть релокантов в настоящее время находится на острове Пхукет. В основном они испытывают финансовые проблемы. К примеру, уехавшие из России в Таиланд граждане не могут снимать наличные в местных банкоматах или использовать свои кредитные карты из-за антироссийских санкций.

«Некоторые прибегают к использованию платежной системы Western Union или криптовалюты для получения наличных, однако и эти варианты с каждым днем становятся все менее жизнеспособными», — пояснили в издании.

При этом представители тайского бизнеса поддерживают оказавшихся в затруднительном положении иностранцев. Руководство местных гостиниц, отелей и хостелов предлагает россиянам и украинцам номера для длительного проживания со скидкой и даже бесплатные койки в общежитиях, когда у них заканчиваются средства.

Ранее в марте сообщалось, что россияне останутся без длинного безвиза в Таиланде. Кабинет министров азиатской страны до сих пор не продлил действие постановления о 45-дневном безвизовом режиме пребывания для туристов из 64 стран, срок которого истекает 31 марта.