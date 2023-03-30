Россияне останутся без длинного безвиза в Таиланде

В Таиланде не продлили действие 45-дневного безвизового режима для россиян

Кабинет министров Таиланда до сих пор не продлил действие постановления о 45-дневном безвизовом режиме пребывания для туристов из 64 стран, включая Россию, срок которого истекает 31 марта. Об этом пишет The Thaiger.

Управление по туризму Таиланда (TAT) требует, чтобы политика длинного безвиза была продлена до конца 2023 года, однако кабинет министров королевства до сих не принял решение, будет ли она действовать. Отмечается, что заседания правительства проводятся по вторникам — вероятно, новое постановление будет вынесено уже в апреле. Таким образом, уже с этой субботы (1 апреля) российские туристы могут остаться без оформления дополнительных документов в азиатской стране только в течение 30 дней.

В сентябре 2022 года кабинет министров Таиланда утвердил временное постановление, расширяющее порог безвизового нахождения в стране для россиян с 30 до 45 дней — правило действовало с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года. Оговаривалось, что мера может быть пролонгирована при необходимости.

В прошлом году TAT посчитал, что увеличение безвизового периода для туристов побудит их оставаться в Таиланде в среднем на пять дней дольше. Так, если каждый путешественник тратит четыре-пять тысяч бат (9-11 тысяч рублей) в день, то еще как минимум 20-25 тысяч бат (44,6-55,7 тысячи рублей) поступят в экономику королевства. Помимо прочего, благодаря политике 45-дневного безвиза, страна превзошла свою цель по турпотоку в 10 миллионов отдыхающих в прошлом году.

Ранее в марте сообщалось, что российские туристы оказались в лидерах по правонарушениям в Таиланде. Так, с начала 2023 года свыше 180 иностранцев были привлечены к уголовной ответственности на тайском курорте Пхукет: первые места антирейтинга заняли россияне, французы и британцы.

