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19:21, 31 марта 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли почти 90 тонн авиатоплива из-за халатности военного

ГБР Украины объявило о подозрении военному, допустившему потерю 89 тонн авиатоплива

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрении военнослужащему, из-за халатности которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 90 тонн авиационного топлива. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ГБР, в августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из военных частей ВСУ, не проверил резервуар, в который было залито авиатопливо для газотурбинных двигателей.

«Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 миллиона гривен (около 176 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали в ведомстве.

Военнослужащему сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия и совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее ГБР сообщило о заочном аресте экс-депутата Верховной Рады Украины Рената Кузьмина по обвинению в государственной измене.

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Алевтина Запольская
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