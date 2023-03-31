ВСУ потеряли почти 90 тонн авиатоплива из-за халатности военного

ГБР Украины объявило о подозрении военному, допустившему потерю 89 тонн авиатоплива

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины объявило о подозрении военнослужащему, из-за халатности которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 90 тонн авиационного топлива. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ГБР, в августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из военных частей ВСУ, не проверил резервуар, в который было залито авиатопливо для газотурбинных двигателей.

«Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 миллиона гривен (около 176 тысяч долларов — прим. «Ленты.ру»)», — рассказали в ведомстве.

Военнослужащему сообщили о подозрении в халатном отношении к военной службе, повлекшем тяжкие последствия и совершенном в условиях военного положения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее ГБР сообщило о заочном аресте экс-депутата Верховной Рады Украины Рената Кузьмина по обвинению в государственной измене.