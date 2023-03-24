На Украине заочно арестовали бывшего депутата Рады

ГБР Украины сообщило о заочном аресте экс-депутата Рады Кузьмина по обвинению в госизмене

Экс-депутата Верховной Рады Украины Рената Кузьмина заочно арестовали по обвинению в государственной измене. Об этом в Telegram сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что Кузьмину заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы в виде залога.

Как утверждают в ГБР, нардеп до и после начала российской военной операции на Украине озвучивал в своих выступлениях и размещал в СМИ информацию «пропагандистского характера». «Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства», — считают в ведомстве.

В январе президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства четырех депутатов Верховной Рады, среди которых оказался Кузьмин.