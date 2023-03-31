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17:08, 31 марта 2023Бывший СССР

Латвия решила предотвратить торговлю украинцами

В Латвии сообщили об усилении контроля границы для борьбы с торговлей украинцами

Фото: Reuters

Пограничная служба Латвии решила усилить контроль на государственной границе для предотвращения торговли украинцами. Об этом служба сообщила в Twitter.

Меры иммиграционного контроля усилены для выявления потенциально пострадавших лиц. За прошедшие сутки 30 марта, пограничники проверили 192 человека и 105 транспортных средств, говорится в сообщении.

Проблема торговли людьми в Латвии долгое время сохраняет актуальность. Начиная с 2019 года среди жертв преступников резко возросло количество иностранцев. Совет Европы по борьбе с торговлей людьми в 2022 году настоятельно призвал Латвию принять меры по решению этой проблемы.

В марте власти Латвии запретили въезд в страну артистам из России. В список нежелательных лиц попали 35 россиян, поддерживающих спецоперацию России на Украине, среди них Shaman (Ярослав Дронов) и Аким Апачев, Наталья Качура и Александр Маршал.

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Алевтина Запольская
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