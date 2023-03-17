Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:44, 17 марта 2023Бывший СССР

Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров

Латвия запретила въезд 35 россиянам, среди которых есть известные певцы и актеры

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ.

Латвия запретила въезд в страну 35 россиянам, среди которых есть известные певцы, актеры, блогеры и политологи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД республики.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных лиц 35 россиян, поддерживающих военную спецоперацию России на Украине, отметили в ведомстве. «Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время», — говорится в сообщении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кулеба назвал последствия потери Артемовска Украиной
Раскрыты итоги встречи представителей Wildberries с сотрудниками пунктов выдачи
Доктор Мясников раскрыл опасность капель для носа
Жесткое задержание организаторов порно-трансляций за границу попало на видео
Санду обвинила молдавскую оппозицию в связях с Москвой
Музыку Булановой назвали воплощением питерской тоски
Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров
Россиянина оштрафовали за призывы взрывать военные автомобили с буквой Z
Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго
Сбербанк сообщил о росте спроса на ипотеку с начала 2023 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.