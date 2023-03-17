Латвия запретила въезд в страну ряду российских певцов и актеров

Латвия запретила въезд 35 россиянам, среди которых есть известные певцы и актеры

Латвия запретила въезд в страну 35 россиянам, среди которых есть известные певцы, актеры, блогеры и политологи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД республики.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных лиц 35 россиян, поддерживающих военную спецоперацию России на Украине, отметили в ведомстве. «Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время», — говорится в сообщении.