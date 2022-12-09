Уволенному ведущему «Дождя» запретили въезд в Латвию

Латвия запретила въезд экс-ведущему «Дождя» Коростелеву за слова о поддержке армии России

МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) Алексею Коростелеву за слова о поддержке армии РФ, из-за которых он также был уволен изданием. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило Delfi.

По информации издания, глава МВД Кристап Эклонс рассмотрел соответствующее предложение Службы госбезопасности, после чего внес Коростелева в черный список. Экс-ведущий телеканала может в течение месяца обжаловать это решение.

Также поясняется, что Коростелева нельзя привлечь к ответственности в Латвии, так как он работал из Грузии и не имеет латвийской визы или вида на жительство.