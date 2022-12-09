Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:16, 9 декабря 2022Интернет и СМИ

Уволенному ведущему «Дождя» запретили въезд в Латвию

Латвия запретила въезд экс-ведущему «Дождя» Коростелеву за слова о поддержке армии России

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

МВД Латвии запретило въезд в страну бывшему ведущему телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) Алексею Коростелеву за слова о поддержке армии РФ, из-за которых он также был уволен изданием. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщило Delfi.

По информации издания, глава МВД Кристап Эклонс рассмотрел соответствующее предложение Службы госбезопасности, после чего внес Коростелева в черный список. Экс-ведущий телеканала может в течение месяца обжаловать это решение.

Также поясняется, что Коростелева нельзя привлечь к ответственности в Латвии, так как он работал из Грузии и не имеет латвийской визы или вида на жительство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Рогозин рассказал о попадании под обстрел ВСУ
Пригожин захотел «взять на поруки» обстрелявшего полицейских под Ростовом
Похитивший сына и попавший с ним в смертельное ДТП россиянин пойдет под суд
Россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока
Трех заместителей мэра Одессы обвинили в коррупции
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Сын Эдуарда Артемьева прокомментировал его госпитализацию
Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении дома в Рязани
Врачи обнаружили в ухе пациента сотни шевелящихся личинок
Латвия внесла в черный список уволенного ведущего телеканала «Дождь»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.