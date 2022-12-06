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20:07, 6 декабря 2022Интернет и СМИ

Уволенному с «Дождя» ведущему предложили запретить въезд в Латвию

В Латвии предложили запретить въезд в страну уволенному с «Дождя» ведущему Коростелеву

Фото: @gottfreidlenz

Служба государственной безопасности Латвии предложила МВД республики запретить въезд в страну уволенному с телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) ведущему Алексею Коростелеву из-за его слов о поддержке российских военнослужащих. Об этом сообщает портал Delfi.

«Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии... его нельзя привлечь к уголовной ответственности в Латвии. В то же время СГБ порекомендовала министру внутренних дел Каспарсу Эклонсу включить Коростелева в так называемый черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику», — говорится в сообщении.

Спецслужба сочла, что слова Коростелева можно расценивать как призыв оказать материальную поддержку солдатам, «мобилизованным в российские оккупационные войска». В ведомства полагают, что слова ведущего направлены против интересов нацбезопасности Латвии и «поощряют общественное сочувствие» к российской армии.

Ранее 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала. 2 декабря власти Латвии оштрафовали «Дождь» на 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии за высказывания Коростелева. В тот же день руководитель информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (внесена в реестр физлиц-иноагентов) сообщила, что ведущий был уволен. По ее словам, фраза журналиста о помощи российским военным ошибочна и неприемлема для всей редакции, а также создает ложное впечатление у зрителей.

Коростелев в прямом эфире 1 декабря заявил о помощи российским военнослужащим в зоне специальной военной операции, которой, как он утверждал, занимались некоторые сотрудники «Дождя».

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Денис Савосин
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