Еще одна европейская страна прекратила вещание телеканала «Дождь»

В Эстонии прекратили вещание телеканала «Дождь»

Эстония вслед за Литвой и Латвией с 8 декабря прекратила вещание телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов). О том, что еще в одной европейской стране не будут транслировать российский канал, стало известно изданию Postimees.

Отмечается, что причиной прекращения вещания стало аннулирование властями Латвии лицензии «Дождя», которая давала каналу право распространять свой контент на территории Евросоюза, США и других стран.

В Эстонии «Дождь» транслировали телеоператоры Telia, Elisa и Home 3, у двух из них он входил в расширенный пакет каналов.

О том, что в Литве и Латвии планируют с 8 декабря прекратить вещание «Дождя», сообщалось накануне.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя». В качестве причины председатель совета Ивар Аболиньш назвал «угрозу национальной безопасности страны».

Перед этим в Латвии началось расследование из-за высказывания ведущего «Дождя» Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Служба государственной безопасности республики заявила о недопустимости оказания любой помощи российской армии, добавив, что данные действия могут классифицироваться в соответствии с уголовной статьей. Телеканал прекратил работать с Коростелевым после его слов.