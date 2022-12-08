Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:34, 8 декабря 2022Интернет и СМИ

Еще одна европейская страна прекратила вещание телеканала «Дождь»

В Эстонии прекратили вещание телеканала «Дождь»

Фото: Joy Real / Unsplash

Эстония вслед за Литвой и Латвией с 8 декабря прекратила вещание телеканала «Дождь» (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов). О том, что еще в одной европейской стране не будут транслировать российский канал, стало известно изданию Postimees.

Отмечается, что причиной прекращения вещания стало аннулирование властями Латвии лицензии «Дождя», которая давала каналу право распространять свой контент на территории Евросоюза, США и других стран.

В Эстонии «Дождь» транслировали телеоператоры Telia, Elisa и Home 3, у двух из них он входил в расширенный пакет каналов.

О том, что в Литве и Латвии планируют с 8 декабря прекратить вещание «Дождя», сообщалось накануне.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя». В качестве причины председатель совета Ивар Аболиньш назвал «угрозу национальной безопасности страны».

Перед этим в Латвии началось расследование из-за высказывания ведущего «Дождя» Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Служба государственной безопасности республики заявила о недопустимости оказания любой помощи российской армии, добавив, что данные действия могут классифицироваться в соответствии с уголовной статьей. Телеканал прекратил работать с Коростелевым после его слов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил сроки окончания СВО словами «это может быть и завтра»
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
В МВД рассказали о хищении 34 миллионов рублей бухгалтером российского детдома
Представлен проект ускорения космических кораблей
Во Франции назвали глупой энергетическую войну с Россией
Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео
В Кремле отреагировали на заявление ФРГ о законности ударов ВСУ по России
В Кремле высказались о праздновании столетия образования СССР
Тренер сборной России оценил вероятность вызова в команду Кокорина и Дзюбы
В Грузии объяснили нежелание помогать Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.