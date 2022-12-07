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10:35, 7 декабря 2022Интернет и СМИ

В Литве прекратят вещание «Дождя»

Литовская комиссия по радио и телевидению заявила о прекращении вещания «Дождя»

Фото: Denis Kaminev / Reuters

Литовская комиссия по радио и телевидению заявила о прекращении вещания телеканала «Дождь» (признан Минюстом в России иностранным агентом) в Литве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Телеканал был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм и услуги поставщиков аудиовизуальных медиауслуг по запросу, и был доступен на платформе обмена видео YouTube», — сообщила комиссия по радио и телевидению.

Уточняется, что после аннулирования Латвией лицензии на вещание «Дождя» с 8 декабря телеканал не будет доступен также и в Литве.

О том, что Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя», стало известно 6 декабря. Позже ведущая канала Анна Монгайт (внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) сообщила, что СМИ продолжит работу.

До этого в Латвии проводили расследование из-за высказывания в прямом эфире ведущего Алексея Коростелева о помощи российским военным в зоне спецоперации на Украине. Телеканал прекратил работать с Коростелевым после его слов. Журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

В марте «Дождь» прекратил работу в России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне стало известно, что телеканал возобновит вещание из Латвии.

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Олег Давыдов
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