На «Дожде» прокомментировали аннулирование лицензии на вещание в Латвии

Ведущая «Дождя» Монгайт заявила, что канал продолжит работу после отзыва лицензии в Латвии

Ведущая телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) Анна Монгайт(внесена Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) сообщила, что СМИ продолжит работу. Об этом она заявила в своем Telegram-канале, комментируя новость об отзыве лицензии у «Дождя» в Латвии.

«Латвия лишила "Дождь" лицензии. Мы продолжаем работать, остаемся в YouTube, но теряем часть кабельных сетей», — написала Монгайт. Журналистка также добавила, что телеканал «умеет проходить сложности эпического масштаба».

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание «Дождя» утром 6 декабря. В регуляторе такую меру обосновали «угрозами национальной безопасности и общественному порядку». Там также указали, что вещание канала будет прекращено 8 декабря.

2 декабря стало известно, что Нацсовет по электронным СМИ Латвии оштрафовал «Дождь» на 10 тысяч евро. Причиной стал показ карты, на которой Крым был обозначен как территория России, и то, что российскую армию в эфире назвали «наша армия».

1 декабря журналист «Дождя» Алексей Коростелев в прямом эфире заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, исходя из его слов, якобы занимались некоторые сотрудники «Дождя». В связи с этими высказываниями Служба государственной безопасности Латвии начала расследование. Телеканал прекратил сотрудничество с Коростелевым. Сам журналист объяснил свои слова оговоркой и заверил, что они были вырваны из контекста.

В марте «Дождь» прекратил работу в России после того, как Роскомнадзор ограничил к нему доступ. В июне стало известно, что телеканал возобновит вещание из Латвии.