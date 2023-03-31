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12:42, 31 марта 2023Экономика

Завод Toyota перешел в собственность государства

Минпромторг заявил о передаче завода Toyota в Санкт-Петербурге в собственность ФГУП «НАМИ»

Фото: Joe White / Reuters

Российский завод Toyota в Санкт-Петербурге передан государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП «НАМИ». Соглашение в том числе подразумевает полную передачу прав на оборудование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минпромторга.

Также в собственность государства перешло само здание завода и земля. В министерстве отметили, что сейчас прорабатываются варианты для скорейшего возобновления производства.

О том, что активы Toyota в России передадут государству, глава министерства Денис Мантуров говорил еще в середине марта. Предприятие находится в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, завод проработал в стране 15 лет. На нем выпускались модели Camry и RAV4.

О решении прекратить производство в России Toyota объявила в сентябре 2022-го. Потери компании от прекращения производства в России составили 96,9 миллиарда иен (более 650 миллионов долларов).

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Платон Щукин
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