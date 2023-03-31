Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 31 марта 2023Мир

Сын президента Уганды пообещал защитить Москву от империалистов

Сын президента Уганды Мухоози Каинеругаба пообещал защитить Москву от империалистов

Фото: Abubaker Lubowa / Reuters

Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухоози Каинеругаба пообещал защитить Москву от империалистов. Об этом военный написал в своем аккаунте в Twitter.

«Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!» — заявил он.

Ранее член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Жереми Лиссуба заявил, что Россия обошла США и западные страны в вопросе выстраивания отношений с Африкой, уделив внимание насущным проблемам континента. По словам политика, развитым странам на сегодняшний день очень сложно склонить африканские государства на свою сторону. Он отметил, что западный дискурс «отражает своего рода пережиток холодной войны», однако Россия, в отличие от властей Европы и США, понимает, что народы Африки не обязаны подчиняться выбору под давлением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин прокомментировал информацию о бегстве ВСУ из Артемовска
Пьяный белорус забрел в квартиру поляка, съел кастрюлю гуляша и уснул
Названо число погибших на Украине белорусов
В Швеции оценили последствия вступления Финляндии в НАТО
Лукашенко призвал сделать Китай посредником в переговорах по Украине
Адвокат оценила готовность Трампа признать вину
Полиция проверит Слепакова
Умер звезда криминальных сериалов Роберт Галлиновски
Россиянам рассказали об особенностях цифровых пенсий
В России появились новые гвардейские полки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.