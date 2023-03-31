Сын президента Уганды пообещал защитить Москву от империалистов

Сын президента Уганды Мухоози Каинеругаба пообещал защитить Москву от империалистов

Сын президента Уганды, бригадный генерал Мухоози Каинеругаба пообещал защитить Москву от империалистов. Об этом военный написал в своем аккаунте в Twitter.

«Называйте меня "путинистом", если хотите, но мы, Уганда, пошлем солдат защищать Москву, если ей когда-нибудь будут угрожать империалисты!» — заявил он.

Ранее член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Жереми Лиссуба заявил, что Россия обошла США и западные страны в вопросе выстраивания отношений с Африкой, уделив внимание насущным проблемам континента. По словам политика, развитым странам на сегодняшний день очень сложно склонить африканские государства на свою сторону. Он отметил, что западный дискурс «отражает своего рода пережиток холодной войны», однако Россия, в отличие от властей Европы и США, понимает, что народы Африки не обязаны подчиняться выбору под давлением.