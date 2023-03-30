Россия обошла США в выстраивании отношений с Африкой

Politico: Россия обошла США в вопросе выстраивания отношений с Африкой

Россия обошла США и западные страны в вопросе выстраивания отношений с Африкой, уделив внимание насущным проблемам континента. Об этом в статье для Politico заявил член парламента от главной оппозиционной партии Республики Конго Жереми Лиссуба.

По словам политика, развитым странам на сегодняшний день очень сложно склонить африканские государства на свою сторону. Он отметил, что западный дискурс «отражает своего рода пережиток холодной войны», однако Россия, в отличие от властей Европы и США, понимает, что народы Африки не обязаны подчиняться выбору под давлением.

«Ни для кого не секрет, что Африка не хочет открыто осуждать действия России на Украине или участвовать в усилиях Запада по санкциям и изоляции воюющей страны. Вместо этого эти страны продолжают встречать своего давнего партнера с распростертыми объятиями, широко осуждая войну, но не Россию», — поясняет Лиссуба.

Политик обратил внимание, что в Малави российские поставки десятков тысяч тонн удобрений в условиях глобального дефицита «рассматриваются бедствующими фермерами как небесный дар». «Объявленные Москвой планы отправить 260 тысяч тонн удобрений в страны по всему континенту, несомненно, вызовут аналогичные настроения», — указал парламентарий.

Лиссуба также подчеркнул, что поездки главы МИД РФ Сергей Лаврова по континенту резко контрастируют с визитом президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Макрона неоднократно просили осудить поддержку Руандой повстанцев M23, сеющих хаос в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК) — ситуация, очень похожая на полускрытую поддержку Россией сепаратистов Донбасса в последние годы Макрон не сделал этого. Он даже продолжил читать лекции президенту Конго о свободе прессы», — рассказал политик.

Ранее ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ, профессор ВШЭ Николай Щербаков заявил, что поставки продовольствия и удобрений — это сейчас основные направления сотрудничества России с африканскими странами. По мнению африканиста, если Россия намерена всерьез переориентироваться на развитие отношений с Африкой, ей предстоит укреплять свое влияние в южной части материка.

«Направлений могло бы быть много, но развивать их нам только предстоит, потому что за последние годы присутствие Российской Федерации в Африке оказалось сильно сокращенным в силу разных причин на разных этапах. Сейчас наши связи, наши отношения нам предстоит очень трудно, долго и масштабно восстанавливать», — отметил политолог.