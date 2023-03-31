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14:42, 31 марта 2023Мир

В Китае высказались о развитии отношений с США

Бывший глава МИД КНР Ван И: китайско-американские отношения переживают трудности и вызовы

Фото: Reuters

Отношения Китая и США сейчас переживают трудности и вызовы. Об этом заявил бывший министр иностранных дел КНР, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с председателем Национального комитета по американо-китайским отношениям в Пекине, сообщает China Times.

Он выразил надежду, что Национального комитет по американо-китайским отношениям и другие «рассудительные и дружелюбные люди с американской стороны» сыграют конструктивную роль в возвращении отношений в русло стабильного развития. Ван И подчеркнул последовательность политики Пекина в отношении США и отметил, что Вашингтон намеренно превратил Китай в самый серьезный геополитический вызов или даже угрозу.

Основным условием улучшения отношений Китая и США он считает необходимость реализации американской стороной договоренностей, достигнутых на встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали в ноябре 2022 года.

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Ван И также обратил внимание на тайваньский вопрос. Он заявил, что наиболее важным фактором для надлежащего решения этой проблемы является принцип «одного Китая», а Соединенные Штаты должны «предпринимать практические действия для поддержания политической основы китайско-американских отношений».

Ранее Ван И уже заявлял о воссоединении Тайваня с Китаем как об обязательном условии для установления устойчивого мира в Тайваньском проливе.

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Семен Александров
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