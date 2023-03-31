Генерал США предрек Вашингтону поражение в случае войны с КНР

Американский генерал Бергер предрек Вашингтону поражение в случае войны с КНР

США могут потерпеть поражение в случае военного столкновения с Китаем в Тихом океане. Об этом заявил комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер, передает Newsweek.

По словам офицера, Вашингтон не обладает достаточными десантными возможностями, которые могут сыграть решающую роль в конфликте с Пекином. К ним относятся корабли и наземные силы поддержки, среди которых экспедиционные подразделения морской пехоты и их транспортные средства через море на сушу.

«Бергер и другие высокопоставленные морские пехотинцы говорят, что их уровень готовности упал до самого низкого уровня за последние годы, до 35 процентов от того, что было необходимо для развертывания трех десантных групп готовности», — сказано в публикации.

Ранее экс-журналист Fox News Клейтон Моррис заявил, что США готовятся к войне с Россией и Китаем. «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть?» — задался вопросом Моррис, добавив, что в такой ситуации люди «становятся очень опасными», а Вашингтон «очень быстро теряет власть».

Также журналист напомнил, что американский военный бюджет на 2024 год направлен непосредственно на Китай. Кроме того, в нем предусмотрено увеличение на 40 процентов расходов, связанных с «нападением на КНР».