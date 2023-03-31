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09:50, 31 марта 2023Моя страна

Во Владивостоке пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Продовольственные ярмарки развернутся на улицах Владивостока 1 и 2 апреля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

На улицах Владивостока 1 и 2 апреля развернутся продовольственные ярмарки. Как уточняется на официальном сайте администрации города, посетить ярмарки сельхозтоваров можно будет с 8:00 до 20:00.

«Жители и гости города смогут приобрести овощи, мясо, рыбу, мед, соленья и другие продукты от приморских производителей», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что ярмарки организует управление развития предпринимательства и потребительского рынка администрации приморской столицы.

Ранее российским туристам назвали места внутри страны и за рубежом, которые лучше всего посещать именно весной.

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Варвара Кошечкина
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