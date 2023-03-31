В России 10-летний мальчик получил контузию после выстрела в глаз

В Петербурге 10-летнего мальчика госпитализировали с контузией после выстрела в глаз

В Петербурге 10-летнего мальчика госпитализировали с контузией после того, как другой ребенок выстрелил в него из игрушечного пистолета. Об этом сообщает сайт konkretno.ru по ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

Дети играли в войнушку во дворе одного из домов в Красносельском районе, уточняет издание. Пластиковая пуля попала в глаз школьнику.

После случившегося ребенок поступил в одну из местных больниц в состоянии средней тяжести. Помимо контузии, ему диагностировали кровоизлияние в левый глаз.

Это не первый подобный случай за последнее время. 15 марта в Нижегородской области восьмиклассник выстрелил из игрушечного пистолета в ухо 10-летнему школьнику. Хлопок оказался такой силы, что оглушил младшеклассника, и ему потребовалась госпитализация. У него выявили повреждение барабанной перепонки.