Восьмиклассник выстрелил в ухо десятилетнему мальчику в российском регионе

В Перевозе восьмиклассник выстрелил из игрушечного пистолета в ухо десятилетнему мальчику

В Перевозе Нижегородской области восьмиклассник выстрелил из игрушечного пистолета в ухо десятилетнему мальчику. Об этом сообщается в Telegram-канале Ni Mash.

По сведениям издания, мальчик гулял с девочкой неподалеку от дома в российском регионе. Во дворе дети заметили старшеклассника, который известен как местный хулиган. Они решили не попадаться ему на глаза и попытались убежать.

Однако 15-летний юноша заметил младших товарищей. Он нагнал их в подъезде и выстрелил мальчику в правое ухо. Пистолет старшеклассника не был заряжен пульками, но хлопок оказался такой силы, что оглушил ребенка.

Мальчика после инцидента госпитализировали. Врачи поставили ему диагноз «баротравма правого уха» — повреждение барабанной перепонки. Родители пострадавшего обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в школе на северо-востоке Москвы девятиклассница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника. 15-летнего подростка после случившегося доставили в больницу. Медики диагностировали у него ушибы в области лица и шеи.