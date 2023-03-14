В Москве девятиклассница на уроке выстрелила в одноклассника

РЕН ТВ: в Москве девятиклассница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника

В Москве девятиклассница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что 15-летнего подростка после случившегося доставили в больницу. Медики диагностировали у него ушибы в области лица и шеи.

Предположительно, все случилось 13 марта в одной из школ на северо-востоке столицы, пишет MK.RU. Девочка стреляла в одноклассника из игрушечного пистолета.

Эту же версию подтвердил отец пострадавшего юноши. Он подчеркнул, что сын уже находится дома.

Сотрудники московского управления МВД России организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке.