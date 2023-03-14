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11:34, 14 марта 2023Россия

В Москве девятиклассница на уроке выстрелила в одноклассника

РЕН ТВ: в Москве девятиклассница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Москве девятиклассница на уроке русского языка выстрелила в одноклассника. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что 15-летнего подростка после случившегося доставили в больницу. Медики диагностировали у него ушибы в области лица и шеи.

Предположительно, все случилось 13 марта в одной из школ на северо-востоке столицы, пишет MK.RU. Девочка стреляла в одноклассника из игрушечного пистолета.

Эту же версию подтвердил отец пострадавшего юноши. Он подчеркнул, что сын уже находится дома.

Сотрудники московского управления МВД России организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах школьник выстрелил в глаз 13-летней девочке.

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Анна Щербакова
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