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13:42, 31 марта 2023Россия

Очевидец описал момент въезда фуры в здание поликлиники в Миассе

Очевидец Михаил рассказал об эвакуации из поликлиники после ДТП с фурой в Миассе

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

После аварии, в результате которой фура въехала в здание поликлиники в Миассе, повредив стену кабинеты физиотерапии, на земле около здания оказались разбросаны бутылки воды, а пациенты и врачи спешно эвакуировались. Никто из находившихся на момент ДТП в поликлинике не пострадал. Об этом «Ленте.ру» рассказал очевидец Михаил.

«Я находился рядом с поликлиникой, услышал громкий удар. Оказалось, что в поликлинику въехала фура, груженая водой. Теперь все бутылки разбросаны по земле. Из поликлиники начали выходить люди, вроде никто не пострадал. Но вообще в эту поликлинику, насколько я знаю, въезжают не первый раз, пора какое-то ограждение ставить», — сказал собеседник «Ленты.ру».

О ДТП стало известно утром 31 марта. У грузовика, груженого водой, отказали тормоза. Водитель не смог справиться с управлением и врезался в ехавшую по встречной полосе KIA, водитель которой получила повреждения.

Сразу после столкновения с авто водитель грузовика въехал в здание поликлиники, повредив стену в кабинете физиотерапии. Также сообщается, что была повреждена одна из несущих конструкций. В ГИБДД уточнили, что пострадавших, кроме водителя KIA, нет.

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Наталия Белова
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