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12:15, 31 марта 2023Наука и техника

Обнаружена необычная двойная рентгеновская звезда

Телескопы AstroSat и NuSTAR провели наблюдения за нейтронной звездой XTE J17390-285

Фото: Sola Solandra / Shutterstock / Fotodom

Астрономы обнаружили необычную двойную рентгеновскую звезду XTE J17390-285 во время всплеска активности с помощью космических телескопов AstroSat и NuSTAR. Результаты исследования опубликованы в репозитории препринтов arXiv.

Рентгеновские двойные системы (XRB) состоят из обычной звезды или белого карлика, передающего массу компактной нейтронной звезде или черной дыре. Основываясь на массе звезды-компаньона, астрономы делят рентгеновские двойные на маломассивные рентгеновские двойные (LMXB) и массивные рентгеновские двойные (HMXB).

Некоторые LMXB демонстрируют кратковременные вспышки с увеличением рентгеновской светимости. Рентгеновские всплески I типа происходят в двойных системах, которые имеют нейтронные звезды, и представляют собой термоядерные взрывы, происходящие в поверхностных слоях нейтронных звезд.

Рентгеновские кривые блеска во время наблюдений XTE J1739-285, проведенных в 2019 году, указывают на наличие вспышек, происходящих из-за перетягивание вещества звезды-компаньона. Кроме того, наблюдения выявили пульсации рентгеновского излучения на частоте 386 герц, вызванные аккрецией, в течение очень коротких интервалов (от 0,5 до 1 секунды), что делает XTE J1739-285 прерывистым рентгеновским пульсаром.

Наблюдения AstroSat за XTE J1739−285 в 2020 году выявили наличие термоядерного рентгеновского всплеска. Таким образом, XTE J1739-285 оказывается одной из немногих нейтронных звезд LMXB, испытывающих как ядерные, так и аккреционные пульсации.

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Александр Еникеев
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