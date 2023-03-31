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12:11, 31 марта 2023Россия

В Госдуме оценили вероятность прекращения боевых действий на Украине

Депутат Госдумы Затулин заявил, что Россия не может позволить себе остановить СВО

Фото: Tsitsagi Nikita / News.ru / Globallookpress.com

Россия не может позволить себе остановить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Такую оценку привел депутат Госдумы, первый зампред комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Затулин напомнил, что СВО начиналась для защиты населения Донбасса, однако эта цель еще не достигнута.

«Можем ли мы сегодня быть уверены, что эти цели достигнуты, в случае прекращения военных действий? Нет, к сожалению. Ибо даже территории новых субъектов РФ не освобождены в полном объеме», — заявил депутат.

Парламентарий отметил, что и сама Украина не готова к прекращению боевых действий, так как к продолжению противостояния России ее подстрекает Запад.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и для этого запретить перемещение техники и переброски оружия с обеих сторон.

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Марк Леонов
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