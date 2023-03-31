El Pais: украинский военный пожаловался на отправку неопытных бойцов на передовую

Украинский военный раскритиковал отправку неопытных бойцов на передовую. Своим мнением на этот счет он поделился с журналистами испанской газеты El Pais.

«Бесит то, что на передовую посылают корпус территориальной обороны, а не более опытных бойцов», — пожаловался собеседник издания, говоря о «кровопролитии» в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут).

26-летний мужчина, который представился Геннадием, отметил, что ранее работал в технологической компании и по своей воле вступил в ряды украинской территориальной обороны, не имея боевого опыта.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) оценили сроки взятия Артемовска под контроль.