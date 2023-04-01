В США останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора

В городе Сент-Питерсберг останки ребенка обнаружили в пасти аллигатора

В штате Флорида в США останки двухлетнего мальчика, пропавшего после того, как его мать обнаружили убитой в своей квартире, нашли в пасти аллигатора. Об этом сообщил департамент полиции города Сент-Питерсберг в социальных сетях.

По данным источника, тело 20-летней матери погибшего Тайлена Мосли было найдено 30 марта. После этого при помощи нескольких местных и федеральных агентств начались поиски пропавшего мальчика. Днем позже полиции сообщили об аллигаторе, который «был замечен с чем-то в пасти». Убившие животное полицейские смогли убедиться в том, что в его пасти находились останки пропавшего ребенка. Судмедэксперту предстоит определить, что именно стало причиной смерти мальчика.

Представитель департамента также отметил, что обвинения в связи с гибелью Тайлена и его матери были предъявлены отцу ребенка Томасу Мосли.

В марте на кладбище Cemiterio Municipal в муниципалитете Бразилии Висконди-ду-Риу-Бранку спасли похороненную заживо 36-летнюю женщину. Пострадавшая рассказала, что двое неизвестных мужчин в масках привели ее на кладбище, избили и загнали в гробницу, после чего замуровали выход кирпичами и цементом.

