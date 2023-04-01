В сети появилось снятое украинскими военными видео боев за Артемовск

«РВ» опубликовала снятое украинскими военными видео боев за Артемовск

В сети появились кадры боев за Артемовск (украинское название — Бахмут), снятые украинскими военными. Ролик опубликовали военкоры «Русской весны» («РВ») в своем Telegram-канале.

На записи показаны бои с применением огнестрельного оружия. Сначала бойцы находятся на улицах города, после чего заходят в заброшенное здание и продолжают стрельбу оттуда.

«Воздух пахнет смертью, бесконечно стрекочет стрелковое оружие, боевики передвигаются от дома к дома, периодически ведя слепой огонь», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские штурмовые подразделения перешли в активное наступление в некоторых районах Артемовска. Они активизировали атаки в центре и на севере города с наступлением темноты. В частности, штурмовики частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» ночью перешли в активное наступление на ряде участков фронта в городе.