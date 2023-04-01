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04:46, 1 апреля 2023Наука и техника

Зафиксирован крайне редкий тип взрывов в космосе

Зафиксирован самый плоский взрыв звезды в космосе

Фото: 力力摄影日记 / Unsplash

Астрономы из Университета Шеффилда зафиксировали крайне редкий тип взрыва звезды в космосе — асферический. Результаты исследования о самом плоском взрыве звезды опубликованы в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Совершить открытие удалось случайно: сначала ученые заметили вспышку поляризованного света. С помощью Ливерпульского телескопа была измерена степень поляризации. Это позволило выявить форму взрыва, который оказался сопоставим по размеру с Солнечной системой. Затем полученные данные использовали для воссоздания трехмерной модели взрыва.

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Наблюдаемый объект сразу был отнесен к быстрому синему оптическому переходному процессу (FBOT) — событие, подобное сверхновым и гамма-всплескам в плане высокой оптической яркости, однако увеличение и затухание в данном случае происходят быстрее.

Дальнейшее изучение показало, что взрыв, располагающийся в галактике на расстоянии 180 миллионов лет от Земли, обладает беспрецедентной асферичностью, то есть самой плоской формой, из когда-либо обнаруженных. Это очень редкое явление, поскольку обычно взрывы звезд во Вселенной сопровождаются шарообразной формой, ведь сами светила сферические.

Авторы предполагают, что этому может быть несколько объяснений: взрыв звезды образовал диск непосредственно перед тем, как она погибла; или же это недосформированная сверхновая, у которой ядро превращается в результате коллапса в черную дыру или нейтронную звезду, а затем поглощает остальную часть светила.

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Елена Апазиди
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