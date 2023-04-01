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14:25, 1 апреля 2023Мир

В Польше сообщили о заказе Украиной сотни бронетранспортеров

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Киев заказал у Варшавы 100 БТР Rosomak
СюжетМинобороны:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Киев заказал у Варшавы 100 бронетранспортеров Rosomak. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak», — заявил польский премьер.

По его словам, расплатиться за поставку боевых машин украинская сторона сможет, использовав средства, которые получает от США. Кроме того, часть средств в качестве оплаты Польше передадут европейские государства.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страны НАТО отправят Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но не больше, чем запланировано. Он также подчеркнул, что не может принять решение об отправке Киеву последних танков, так как есть запасы, которые нельзя расходовать.

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Варвара Кошечкина
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