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13:09, 1 апреля 2023Мир

В ФРГ высказались об увеличении поставок танков Украине

Министр обороны ФРГ: НАТО не поставит Украине больше танков Leopard, чем запланировано

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Страны НАТО отправят Украине два батальона танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но не больше, чем запланировано. Об увеличении поставок высказался глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает газета Welt am Sonntag.

«Я не вижу сценария, при котором получится отправить [Украине] дополнительные "Леопарды" сверх того, о чем было объявлено», — сказал он.

Писториус отметил, что он не может принять решение об отправке Киеву последних танков, так как есть запасы, которые нельзя расходовать.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что страна получила от Запада около 50-60 танков, но этого недостаточно для контрнаступления. По его словам, Россия может производить или приводить в боеспособность до 10 танков ежедневно. Мельник считает, что Киев долго не будет способен добиться решающего преимущества, и указал, что у Запада не должно быть красных линий в вопросе военной помощи Украине.

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Сергей Истомин
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