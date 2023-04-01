Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:34, 1 апреля 2023Забота о себе

Раскрыт способ сжигать до 350 килокалорий за час

Психиатр Костюк: смех помогает сжигать до 350 килокалорий за час

Фото: Pixabay

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк раскрыл эффективный способ сжигать калории. По его словам, в этом может помочь смех, сообщает РИА Новости.

«При смехе активизируется работа до 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий», — заявил специалист.

Он уточнил, что при смехе у человека меняется тип дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях, а также уходят застойные явления в легких. Костюк подчеркнул, что у людей с оптимистичным настроем реже возникают вирусные заболевания, а в добавок к этому они чаще ведут активный образ жизни, исключающий наличие вредных привычек, что в свою очередь обеспечивает им устойчивость ко многим заболеваниям.

Ранее терапевт Цифровой клиники ВСК Елена Трофименко рассказала, что с некоторыми болезнями можно бороться смехом. Во-первых, активный громкий смех является своего рода дыхательной гимнастикой. Во-вторых, смех как одно из проявлений ярких позитивных эмоций является эффективным методом борьбы со стрессовыми ситуациями, помогает легче и быстрее справиться с психотравмирующими событиями, разрешить конфликты и споры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон оценил возможность возвращения Украиной всех территорий
Раскрыт способ сжигать до 350 килокалорий за час
Маск предупредил США о «большой расплате»
Названы сложности в боях с ВСУ во второй год проведения спецоперации
Во Франции рассказали о недовольстве Украиной в Европе
Раскрыты подробности об уголовных обвинениях против Трампа
Стало известно о предложении главе ЕК возглавить НАТО после Столтенберга
Оппозицию Венесуэлы оставили без доступа к замороженным в США
В США вынесли первый приговор по делу об убийстве на съемках фильма «Ржавчина»
Назван способ досрочно выйти на пенсию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.