Раскрыт способ сжигать до 350 килокалорий за час

Психиатр Костюк: смех помогает сжигать до 350 килокалорий за час

Главный психиатр Москвы Георгий Костюк раскрыл эффективный способ сжигать калории. По его словам, в этом может помочь смех, сообщает РИА Новости.

«При смехе активизируется работа до 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий», — заявил специалист.

Он уточнил, что при смехе у человека меняется тип дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях, а также уходят застойные явления в легких. Костюк подчеркнул, что у людей с оптимистичным настроем реже возникают вирусные заболевания, а в добавок к этому они чаще ведут активный образ жизни, исключающий наличие вредных привычек, что в свою очередь обеспечивает им устойчивость ко многим заболеваниям.

Ранее терапевт Цифровой клиники ВСК Елена Трофименко рассказала, что с некоторыми болезнями можно бороться смехом. Во-первых, активный громкий смех является своего рода дыхательной гимнастикой. Во-вторых, смех как одно из проявлений ярких позитивных эмоций является эффективным методом борьбы со стрессовыми ситуациями, помогает легче и быстрее справиться с психотравмирующими событиями, разрешить конфликты и споры.