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19:15, 31 марта 2023Забота о себе

Врач рассказала о борьбе с болезнями с помощью неожиданного и доступного способа

Терапевт Елена Трофименко рассказала, что с некоторыми болезнями можно бороться смехом

Фото: Ekaterina Krusanova / Unsplash

С некоторыми болезнями можно бороться смехом, уверяет терапевт Цифровой клиники ВСК Елена Трофименко. Врач рассказала «Ленте.ру» о неожиданном и доступном способе профилактики заболеваний.

По ее словам, существуют два основных механизма влияния смеха на организм. Во-первых, активный громкий смех является своего рода дыхательной гимнастикой. Во время смеха работает диафрагма и мышцы туловища, улучшается кровообращение и ток лимфы, активируется парасимпатическая нервная система. Причем она утверждает, что организм человека не различает искренний и искусственно вызванный смех.

Во-вторых, смех как одно из проявлений ярких позитивных эмоций является эффективным методом борьбы со стрессовыми ситуациями, помогает легче и быстрее справиться с психотравмирующими событиями, разрешить конфликты и споры, добавила врач.

Смех способствует снижению артериального давления, укреплению дыхательных мышц, повышению насыщения тканей кислородом, снижению уровня кортизола в организме (гормона стресса) и повышению выработки эндорфина (гормона счастья)

Елена Трофименкотерапевт

Терапевт рассказала, что смех может в определенной степени снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оказывать обезболивающий эффект, укреплять иммунитет и бороться с депрессией. Отсутствие смеха, веселья, положительных эмоций может приводить к повышению тревожности, ухудшению сна, увеличению риска развития заболеваний сердца и ЖКТ, способствовать социальной изоляции.

от 30минут

в день необходимо смеяться для здоровья

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что не нужно пытаться «лечить» смехом человека после серьезной эмоциональной травмы или при депрессии. В таких случаях требуется консультация психотерапевта или клинического психолога.

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«К смехотерапии следует относиться с осторожностью, так как активный смех вызывает напряжение многих мышц и сопоставим с активной физической нагрузкой, — предупредила Трофименко. — Это противопоказано при инфаркте миокарда, инсульте, грыже живота в послеоперационном периоде».

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Вера Владзиевская
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