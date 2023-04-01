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05:45, 1 апреля 2023Экономика

Центробанк сообщил о сокращении подозрительных операций в России

ЦБ сообщил, что объем подозрительных банковских операций в РФ сократился на 5% в 2022 году

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Центробанк сообщил, что в России в 2022 году на пять процентов сократился объем подозрительных банковских операций. Заявление опубликовано на сайте регулятора.

«В 2022 году объем таких операций составил 100 миллиардов рублей против 105 миллиардов рублей годом ранее. Снижению способствовало внедрение Банком России платформы "Знай своего клиента"», — отмечается в материалах.

Незаконный вывод средств за рубеж, по оценкам Центробанка, составил 36 миллиардов рублей, он был минимальным за весь период наблюдения и сократился на 16 процентов по сравнению с показателями 2021 года.

Обналичивание средств вне банковского сектора сократилось на пять процентов до 29 миллиардов рублей.

В Банке России также рассказали, что основной спрос на теневые финансовые услугу наблюдался в строительном секторе (43 процента), торговле (26 процентов) и секторе услуг (19 процентов).

Ранее регулятор сообщил, что за последние месяцы антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) спасла от вывода в тень 50 миллиардов рублей.

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Марина Совина
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