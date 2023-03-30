Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:30, 30 марта 2023Экономика

В России назвали сумму спасенных от вывода в тень денег

Центробанк: антиотмывочная платформа «светофор» спасла от вывода в тень 50 млрд рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

За последние месяцы антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) спасла от вывода в тень 50 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского сообщает ТАСС.

С момента запуска системы, известной также как «светофор», кредитные организации стали отказывать клиентам высокого, или «красного», уровня риска в проведении операций в четыре раза чаще. «Зеленым» клиентам, наоборот, стали блокировать трансакции на 30 процентов реже.

Антиотмывочная система Центробанка заработала в полную силу с 1 июля 2022 года. Российские банки стали делить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на три группы. Клиентам из «красной» зоны стали запрещать почти все трансакции. Клиенты из «желтой зоны» начали получать пристальное внимание, а операции «зеленых» клиентов стали проводить беспрепятственно. Благодаря запуску «светофора» за второе полугодие 2022-го банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики около 30 миллиардов рублей.

Ранее Центробанк сообщил о новой схеме отмывания денег при помощи инвестиционных золотых и серебряных монет. Они могут использоваться в расчетах по номиналу, но их реальная стоимость меняется и зависит от цены драгметалла. Учитывая свободное обращение таких монет на рынке, обнальщики перепродают их между аффилированными посредниками. После этого они продают монеты банку, обналичивая денежные средства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вячеслав Агапов
Обсудить
Последние новости
В ФРГ признали необходимость участия России в расследовании «Северных потоков»
В России оценили риски вступления Великобритании в прямой конфликт с Москвой
Россиян призвали не отказываться от яиц
Пробка в десятки километров образовалась на трассе в южном регионе России
В Германии обнаружили нехватку солдат
Россиянин на автомобиле провалился под лед на Байкале
Россиянин имитировал голоса руководителей и выпрашивал у чиновников деньги
Россиянин убил изменявшую ему жену из чувства ревности
Российский трихолог опровергла безвредность хны для окрашивания волос
Жилье в Москве перестало дешеветь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.