В России назвали сумму спасенных от вывода в тень денег

Центробанк: антиотмывочная платформа «светофор» спасла от вывода в тень 50 млрд рублей

За последние месяцы антиотмывочная платформа ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) спасла от вывода в тень 50 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илью Ясинского сообщает ТАСС.

С момента запуска системы, известной также как «светофор», кредитные организации стали отказывать клиентам высокого, или «красного», уровня риска в проведении операций в четыре раза чаще. «Зеленым» клиентам, наоборот, стали блокировать трансакции на 30 процентов реже.

Антиотмывочная система Центробанка заработала в полную силу с 1 июля 2022 года. Российские банки стали делить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на три группы. Клиентам из «красной» зоны стали запрещать почти все трансакции. Клиенты из «желтой зоны» начали получать пристальное внимание, а операции «зеленых» клиентов стали проводить беспрепятственно. Благодаря запуску «светофора» за второе полугодие 2022-го банки предотвратили вывод в теневой сектор экономики около 30 миллиардов рублей.

Ранее Центробанк сообщил о новой схеме отмывания денег при помощи инвестиционных золотых и серебряных монет. Они могут использоваться в расчетах по номиналу, но их реальная стоимость меняется и зависит от цены драгметалла. Учитывая свободное обращение таких монет на рынке, обнальщики перепродают их между аффилированными посредниками. После этого они продают монеты банку, обналичивая денежные средства.