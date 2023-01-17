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03:02, 17 января 2023Экономика

ЦБ выявил схему отмывания денег при помощи монет

РБК: Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Об этом РБК сообщили в регуляторе.

Речь идет о монетах из золота или серебра. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла. Самой популярной инвестмонетой является золотой «Георгий Победоносец» номиналом 50 рублей.

Учитывая свободное обращение таких монет на рынке, компании-обнальщики несколько раз перепродают их между аффилированными посредниками. После чего подставные физические лица на законных основаниях продают монеты банку, обналичивая денежные средства. Такие операции обычно проводятся в размере 10-25 миллионов рублей каждая.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что пользы от инвестиционных монет в обычной жизни мало. По его словам, в первую очередь, такие монеты представляют интерес для коллекционеров-нумизматов. Их приобретают с инвестиционной целью, а также чтобы удовлетворить любовь к искусству. Как правило, стоимость этих монет растет со временем. Приобретя их, условно говоря, по цене "х" в январе этого года, когда они будут выпущены, через год-два-три их можно будет продать по цене, намного превышающей, иногда в разы превышающей ту сумму, которая была в них вложена.

В 2022 году аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский назвал золото вечной ценностью. Однако, отметил эксперт, его нужно покупать только в инвестиционных монетах, потому что на них всегда честная цена.

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Марина Совина
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