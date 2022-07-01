Клиентов российских банков начали оценивать по принципу светофора

РБК: ЦБ и банки с 1 июля начали оценивать клиентов по принципу светофора в платформе ЗСК

С 1 июля в России начинает полномасштабную работу «антиотмывочная» платформа Центробанка (ЦБ) «Знай своего клиента» (ЗСК). Она позволяет по принципу светофора оценивать компании, приходящие в банк за услугами, и обмениваться информацией между кредитными организациями через регулятор. Об этом сообщает РБК.

К сервису обязаны подключиться все банки для оценки своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с регулятором.

Три статуса клиентов

Банки и регулятор одновременно будут делить юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.

Изначально Центробанк сравнивал принцип работы платформы ЗСК со светофором. На основе собранных сведений предприятия будут делить по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленых» кредитные организации будут меньше контролировать.

Клиенты из красной или высокорисковой, группы фактически лишатся стандартных банковских услуг. Кредитные организации смогут отказывать им в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их. Им будет доступен лишь ограниченный круг операций «для обеспечения жизнедеятельности» — например, расчеты с госорганами или сотрудниками. По подсчетам Центробанка, доля таких банковских клиентов составит всего 0,7 процента от общего числа.

В группу среднего риска («желтую») могут попасть компании, которые ведут реальную экономическую деятельность, однако параллельно с этим допускают сомнительные операции. Однако крайние меры вроде полной остановки операций и отказа в выдаче средств по отношению к ним применяться не будут. По оценкам ЦБ, таких клиентов всего 0,3 процента от общего числа.

К зеленой группе отнесут низкорисковые компании и ИП. Они могут столкнуться с ограничениями от банков, только если проводят расчеты с сомнительными контрагентами.

Пилотирование, которое проводилось на реальных данных, подтвердило наши предварительные оценки относительно распределения клиентов банков по уровню риска. Почти 99 процентов клиентов-юрлиц и ИП относятся к категории низкого уровня риска

представитель Центробанка РФ

Регламент работы платформы

Из документа, в котором описан регламент взаимодействия банков с ЦБ в рамках платформы ЗСК, следует, что кредитные организации должны будут через личные кабинеты ежедневно передавать регулятору информацию о составе и объеме своей клиентской базы. Речь идет о перечне юрлиц и ИП, которым был присвоен либо средний, либо высокий уровень риска. Причина, по которой клиент отнесен к той или иной группе, должна указываться в виде цифрового кода.

Оценивать клиентов регулятор будет на основе собственных данных, а участники рынка — опираясь на внутренние правила контроля в области противодействия обналичиванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). По закону оценка, которую ЦБ присвоит конкретному юрлицу или ИП, может быть использована банком в качестве дополнительной.

Ожидания банков и бизнеса

По прогнозу члена генерального совета «Деловой России» Алексея Мишина, количество необоснованных отказов и блокировок счетов должно существенно снизиться, а вот станет ли сложнее выходить из черных списков — покажет практика. Он также допустил, что банки даже при наличии подозрений будут запрашивать у клиентов меньше подтверждающих документов. Мишин полагает, что запросы от банков статут точечными, в отношении конкретных сделок или контрагентов.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков считает, что работа платформы ЗСК будет важна для «построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений». Сама по себе проблема отказов бизнесу в проведении операций уже стоит не так остро, заметил он.

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