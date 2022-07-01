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Российские банки начали оценивать клиентов по принципу светофора

РБК: российские банки с 1 июля начали оценивать клиентов по принципу светофора

С 1 июля в России начинает полномасштабную работу «антиотмывочная» платформа Центробанка (ЦБ) «Знай своего клиента» (ЗСК). Она позволяет по принципу светофора оценивать компании, приходящие в банк за услугами, и обмениваться информацией между кредитными организациями через регулятор. Об этом пишет РБК.

К сервису должны подключиться все российские кредитные организации, чтобы оценивать своих клиентов на причастность к проведению сомнительных операций по новым правилам и обмена этой информацией с ЦБ. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут делиться одновременно банками и регулятором на три группы в зависимости от степени риска нарушения «антиотмывочных» норм.

На основе собранных сведений предприятия будут делить по уровням риска и присваивать им статус: «зеленый», «желтый» или «красный». Клиенты из «красной» зоны будут серьезно ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, а «зеленых» кредитные организации будут меньше контролировать.

Тестирование сервиса началось в декабре 2021 года. Как сообщил представитель Центробанка, регулятор положительно оценивает результаты пилотирования и готовность банков к взаимодействию в рамках платформы.

Ранее Ассоциация банков России (АБР) обратилась к Центробанку (ЦБ) с просьбой найти решение для возврата средств, замороженных в Национальном расчетном депозитарии (НРД), который попал под западные санкции — банки надеются получить их не в евро, а в другой валюте.

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Марина Совина
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