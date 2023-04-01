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11:47, 1 апреля 2023Россия

В России за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 9946 новых случаев COVID-19

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В России за минувшие сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19 — 9946. Общее число заражений с начала пандемии достигло 22 646 535. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего заражений выявлено в Москве (1302), Санкт-Петербурге (1067) и Воронежской области (545). Меньше всего — в Туве (2), Еврейской автономной области (2) и Ингушетии (1).

Число госпитализаций за минувшие сутки составило 1164. Выздоровели и выписаны из больниц за тот же период — 12 284 человека. Общее число выздоровлений достигло 22 007 788.

За сутки умерли 36 человек с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 397 281 человек.

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Майя Гавашели
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