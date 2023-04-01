В России ответили на слова Пентагона о шансах возвращения Киевом территорий

Сенатор Джабаров допустил, что Киев не сможет вернуть территории и рискует потерять новые

Возвращение Киевом под свой контроль утраченных территорий маловероятно, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на слова представителя Пентагона Марка Милли о достижении Украиной военных целей.

«Я думаю, что никаких шансов у Киева нет. Более того, я не исключаю, что Киев еще потеряет территории, если так будет вести себя и дальше. Народ Украины пока помалкивает из-за того, что он запуган. Но если так будет продолжаться — репрессии, гонения на церковь, снижение уровня жизни, то ничего хорошего не ожидает Украину», — сказал сенатор.

Надеюсь, на Западе окончательно голову не потеряли, и есть трезвомыслящие политики, которые понимают, что надо садиться за стол переговоров Владимир Джабаров российский сенатор

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в беседе с изданием Defense One оценил возможность возвращения Украиной всех территорий. «Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача», — сказал он.

Милли напомнил, что главная задача для президента Украины Владимира Зеленского, которую он ставит военным, — это вытеснить российские войска. Он также отметил, что Вашингтон не намерен вести войну с Россией, а лишь помогает Украине бороться за территориальную целостность.