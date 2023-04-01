Пентагон оценил возможность возвращения Украиной всех территорий

Генерал Милли заявил, что Киев вряд ли достигнет военных целей в краткосрочной перспективе

Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе виртуального мероприятия, организованного изданием Defense One, оценил возможность возвращения Украиной всех территорий. Генерал Пентагона усомнился в достижении Киевом военных целей в краткосрочной перспективе.

Я не думаю, что это возможно в ближайшей перспективе этого года. Я не говорю, что это невозможно сделать. Я просто говорю, что это очень сложная задача Марк Милли председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США

Милли напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский ставит цель вытеснить все российские войска с территорий, которые Киев считает своими. Он подчеркнул, что это является крайне сложной и серьезной военной задачей.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США в ходе выступления в Конгрессе заявил, что цели украинского лидера, включающие в себя возвращение Крыма в состав Украины, труднодостижимы.

В феврале Зеленский выразил уверенность в возврате Украиной утраченных территорий. Об этом он заявил в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Украинский лидер считает, что киевские власти могут «отклонить российские удары», заявив также, что у Киева «есть 1891 доказательство» способности вернуть утраченные земли под свой контроль.

Милли объяснил невозможность передачи ракет большой дальности Украине

Марк Милли объяснил, почему США не передают Украине ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров. По его словам, у Вашингтона небольшой запас подобного оружия, поэтому возможность поставок ограничена.

Это политическое решение, и в этом смысле я не стал бы ни от чего зарекаться на будущее. Но с военной точки зрения, у нас их достаточно мало на случай нападения. Нам необходимо обеспечить достаточный запас в своих арсеналах Марк Милли председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США

Генерал указал, что дальность действия не всегда является ключевым фактором на поле боя. Он отметил, что существуют и другие системы, которые могут справляться с поставленными задачами, например, беспилотники, некоторые виды вооружений есть у Великобритании.

Милли добавил, что Пентагон думает над тем, как обеспечить им большую дальность, но в настоящее время не передает никаких боеприпасов.

В феврале издание Politico писало, что Вашингтон заявил об отсутствии лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров для передачи их Украине.

По информации источников, американские чиновники объяснили представителям Киева, что у них нет излишков ATACMS, поскольку США намерены поддерживать определенный объем боеприпасов на складах.

В это же время ряд американских сенаторов призвали президента США Джо Байдена поставить на Украину истребители и дальнобойные ракеты.

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США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи

США планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи, об этом решении может быть объявлено 3 апреля, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

2,6 миллиарда долларов составит новый пакет военной помощи США для Украины

Вашингтон передаст Киеву шесть типов боеприпасов, в том числе танковые и высокоточные авиационные, дополнительные снаряды для системы противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, специальный транспорт для эвакуации выведенной из строя тяжелой техники, топливозаправщики.

Как отмечает агентство, конкретное оборудование и сумма военной помощи в новом пакете могут измениться.

В феврале стало известно, что США выделят Украине новый пакет военной помощи в размере 460 миллионов долларов. В него, в частности, войдут дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, четыре радара для воздушного наблюдения, системы Javelin, около двух тысяч бронебойных ракет и четыре БМП Bradley.

29 марта глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что Европейский союз (ЕС) планирует из бюджета поддержать наращивание производства боеприпасов для поставок Украине. Политический блок вложит два миллиарда евро из Европейского фонда мира для обеспечения поставок боеприпасов Киеву.

Также сообщалось, что Министерство финансов Германии согласует в бундестаге увеличение бюджетного фонда, из которого финансируется помощь Украине, с 2,2 миллиарда до 5,4 миллиарда евро в 2023 году.

