США объяснили Украине отказ от поставок ракет ATACMS

Politico: США объяснили Украине отказ от поставок ATACMS отсутствием лишних ракет

Вашингтон заявил об отсутствии лишних оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров для передачи их Украине. Об этом сообщает издание Politico.

По информации источников, американские чиновники объяснили представителям Киева, что у них нет излишков ATACMS, поскольку США намерены поддерживать определенный объем боеприпасов на складах.

В рамках любого пакета мы всегда оцениваем нашу собственную боеготовность и наш собственный арсенал, предоставляя при этом Украине то, что ей необходимо на поле боя представитель Пентагона

Авторы материала констатировали, что передача ракет приведет к истощению запасов США и нанесет урон готовности национальных Вооруженных сил к будущему сражению.

США исчерпали запасы боеприпасов

По словам экс-советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, ресурсы Вашингтона и союзников, снабжающих Киев боеприпасами, исчерпаны.

В первую очередь это касается американского высокоточного оружия, для производства которого нужно много времени. Макгрегор уточнил, что речь идет о ракетах для NASAMS и HIMARS.

Мы очень быстро исчерпали наши запасы, у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим Дуглас Макгрегор экс-советник Пентагона

Медлительность Вашингтона

Ранее экс-глава Пентагона Марк Эспер заявил о медлительности США в вопросах поставок вооружения Украине. Своим мнением он поделился в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

Бывший министр обороны рассказал, что критиковал президента США Джо Байдена за то, что тот медлит с передачей оружия и отказывается предоставлять Киеву некоторые виды вооружения. «Я много раз пытался поднять вопрос по поводу комплексов ATACMS. Хорошо, что комплексы Patriot будут поставлять в скором времени, но уже слишком поздно», — полагает он.

Эспер выразил беспокойство по поводу того, что Киев получит Patriot лишь через шесть-восемь месяцев. «Я не знаю, что говорит администрация Байдена, но уже слишком поздно, они были нужны сейчас, в прошлом месяце», — считает он.

«Жизненно необходимые» ракеты

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране необходимы баллистические ракеты, в частности ATACMS.

Украинский лидер подчеркнул, что его команда делает все для того, чтобы партнеры как можно скорее начали поставки ATACMS и другого подобного оружия.