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04:59, 1 апреля 2023Россия

В России объяснили отказ Киева от переговоров западной командой «фу!»

Политолог Федосова: Украина сидела за столом переговоров, пока Запад не скомандовал «фу!»

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в интервью радио Sputnik объяснила западным влиянием отказ Киева от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко о мирном урегулировании.

«Запад и Украина не идут за стол переговоров, хотя Украина за этим столом год назад сидела, пока западные кураторы не скомандовали "фу!" и не приказали класть жизни украинцев ради их игры», — подчеркнула политолог.

Федосова добавила, что Киев находится «в предвкушении контрнаступления». Она отметила, что недооценивать противника не стоит, поскольку на Украину приходят большие запасы военной техники и боеприпасов из США и Европы.

Глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объяснил, почему украинские власти отказались от мирного плана, предложенного президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, Киев не заинтересован в приостановке вооруженного конфликта, поскольку в этом случае у тех, кто финансирует Украину, может пропасть к ней интерес.

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Марина Совина
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