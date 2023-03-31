В Госдуме объяснили отказ Украины от мирного плана Лукашенко

Депутат Слуцкий: Киев отказался от мирного плана Лукашенко из-за боязни потерять спонсоров

Глава комитета Госдумы по международным делам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале объяснил, почему украинские власти отказались от мирного плана, предложенного президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По его словам, Киев не заинтересован в приостановке вооруженного конфликта, поскольку в этом случае у тех, кто финансирует Украину, может пропасть к ней интерес.

«План президента Белоруссии не прожил и дня. Ничего удивительного — при заморозке вооруженного конфликта интерес "спонсоров" к украинским проблемам стремительно упадет», — заявил он, отметив, что киевским властям нечего терять.

Депутат добавил, что тогда правительство президента Владимира Зеленского, при котором страна потеряла суверенитет и предала свои национальные интересы, останется наедине с проблемами псевдогосударства, в которое превратилась Украина. Слуцкий подчеркнул, что Киев пытается затянуть в военную воронку как минимум Европу, а как максимум — весь мир.

Ранее общественный деятель, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Эмманюэль Жильбер Сорлин заявил, что простые граждане Франции выступают против поставок вооружений Киеву и не желают втягивания в конфликт с Россией.