Во Франции заявили о нежелании простых граждан втягиваться в конфликт с Россией

Общественный деятель Сорлин: французы выступают против втягивания в конфликт с Россией

Общественный деятель, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Эмманюэль Жильбер Сорлин заявил, что простые граждане Франции выступают против поставок вооружений Киева и не желают втягивания в конфликт с Россией. Его слова приводит ТАСС.

«Французский народ не хотел и не хочет этой войны, он хочет мира с Россией и, как и большинство европейских народов, находится буквально в заложниках у решений своего правительства, а в большей степени — решений американского правительства», — подчеркнул эксперт.

Сорлин отметил, что французы хорошо знаю свою историю и культуру, помнят о связях с Россией. По его словам, никто не знал, что власти намереваются помогать Киеву, и народ предпочел бы, чтобы эти средства были направлены на благотворительность.

Общественный деятель добавил, что Украина является лишь предлогом в противостоянии Запада с Россией, а истинные цели заключаются в том, чтобы «разрушить Россию», война ведется против русского народа, его истории и культуры.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал борьбу России с Западом «войной в широком смысле слова». Он предупредил, что это противостояние может затянуться.

