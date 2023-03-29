В Кремле назвали борьбу России с Западом войной в широком смысле слова

Представитель Кремля Песков назвал борьбу России с Западом войной в широком смысле слова

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал борьбу России с Западом «войной в широком смысле слова». Он предупредил, что это противостояние может затянуться. Об этом в среду, 29 марта, пишет ТАСС.

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго», — подчеркнул он.

По словам Пескова, в данной ситуации России нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.

28 марта российская делегация на Конференции по разоружению в Женеве назвала США и НАТО наибольшей угрозой миру из-за развязанной ими прокси-войны против России. Как отметил представитель делегации Денис Жуйков в ходе выступления, дальнейшее вовлечение США, Великобритании и Франции в вооруженное противостояние на Украине грозит прямым столкновением ядерных держав.