Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 29 марта 2023Мир

В Кремле назвали борьбу России с Западом войной в широком смысле слова

Представитель Кремля Песков назвал борьбу России с Западом войной в широком смысле слова

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал борьбу России с Западом «войной в широком смысле слова». Он предупредил, что это противостояние может затянуться. Об этом в среду, 29 марта, пишет ТАСС.

«Если вы имеете в виду, скажем так, войну в широком контексте — это противостояние с враждебными государствами, с недружественными странами, это гибридная война, которая развязана ими по отношению к нашей стране, то это надолго», — подчеркнул он.

По словам Пескова, в данной ситуации России нужна твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента.

28 марта российская делегация на Конференции по разоружению в Женеве назвала США и НАТО наибольшей угрозой миру из-за развязанной ими прокси-войны против России. Как отметил представитель делегации Денис Жуйков в ходе выступления, дальнейшее вовлечение США, Великобритании и Франции в вооруженное противостояние на Украине грозит прямым столкновением ядерных держав.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о попытке прорыва диверсантов ВСУ в Брянскую область
Лавров заявил об участии НАТО в конфликте на стороне Украины
В Киеве предложили переименовать станцию метро «Минская»
В сети появились снимки Ким Кардашьян в купальнике без фотошопа
Пригожин заявил об уничтожении украинской армии в битве за Артемовск
Белоруссия ввела госрегулирование цен и стала лидером по их росту
СКР проверит слова украинского политика о сжигании храмов Московской патриархии
Зафиксирована одна из крупнейших черных дыр
Песков не стал комментировать приговор за дискредитацию жителю Тульской области
Женщина уснула в неудобной позе и едва не лишилась ног
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.