В России назвали США и НАТО наибольшей угрозой миру

Делегация РФ на Конференции по разоружению назвала США и НАТО наибольшей угрозой миру

Российская делегация на Конференции по разоружению в Женеве назвала США и НАТО наибольшей угрозой миру из-за развязанной ими прокси-войны против России. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил представитель делегации Денис Жуйков в ходе выступления, дальнейшее вовлечение США, Великобритании и Франции в вооруженное противостояние на Украине грозит прямым столкновением ядерных держав.

«Мы считаем, что наиболее острую угрозу миру и безопасности, чреватую масштабным ядерным конфликтом, несут США и ядерный блок НАТО из-за развязанной ими прокси-войны, в том числе посредством инициированного и раздуваемого ими кризиса на Украине и вокруг нее», — подчеркнул дипломат.

Он также указал, что приближение НАТО к границам Союзного государства России и Белоруссии усиливает эскалацию в Европе и создает новые разделительные линии.

Жуйков назвал США главным подстрекателем и инициатором международных конфликтов, что подтверждается доктринами Вашингтона, которые повышают роль ядерного оружия для сценария боевых действий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию зарубежных стран на решение Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. По словам дипломата, их позиция вызывает недоумение.

